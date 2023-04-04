女星小S（徐熙娣）曾和姐姐大S（徐熙媛）組女團「S.O.S」出道，後來小S主持談話性節目《康熙來了》，大膽犀利的作風獲金鐘獎主持人獎肯定，而除了事業順利外，家庭生活也很美滿，與許雅鈞（Mike）結婚後育有三個寶貝女兒；近日她曬出一家人用餐的畫面，卻遭作家李文批評。

作家李文是李敖長女，日前她針對小S一家的餐桌禮儀提出批評，狠批「是小S吃飯禮儀怎麼那麼噁心？也把她幾個女兒也教壞了」，並列出12點建議，例如：吃飯要坐正、餐具不能放在碗裡、筷子不要放進杯子裡等等，最後李文更誇汪小菲用餐禮儀不會像小S一樣，直言北京人對這點很在意，並批「當所謂模特以前可不可以先把基本的禮儀學好」。

不過該貼文底下有網友反駁「我不喜歡小s，但是照片中只是跟家人在一起放鬆的樣子。上面十數點我僅認同不要抖腳。在家陪家人怎麼放鬆怎麼來就好。不是每個家庭都書香門第，不要活得太累了。」也有人贊同李文的觀點，認為吃要有吃相。

日前小S曬出一家人吃飯的照片，照片中她和兩個女兒同桌，餐盤中的食物已經清空大半，小S和女兒隨意閒聊，姿勢非常隨意，最後一張照片小S張口吃菜，但雙目有些無神，模樣非常自然，許多網友紛紛表示：「很自然的媽媽」、「做自己最美麗」、「全家腳都在椅子上」、「很餓啊」，小S也說「當媽了，一定最後停筷」。