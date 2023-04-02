女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲在2021年離婚後，依舊引發許多爭議，甚至因生活費一事鬧上法院，上月27日一審判決為男方敗訴，並駁回其異議，但男方聲稱會繼續上訴。而先前男方因床墊事件放話要來台灣，卻遲遲沒有實現，怎料，近日被網友發現他抖音的IP位置顯示在台灣，引發外界討論。

汪小菲今（2）日被網友發現抖音的IP位置定位在台灣，引發外界關注，來台原因也令網友猜測。由於先前判決出爐時，他公開了總價3千多萬的請款單，包括學費、買草莓、添購文具、剪頭髮等，以及2021年到今年3月初的家用費，高額的生活費讓他直言：「這只是冰山一角，我會繼續上訴。」因此有人懷疑這可能是其中一個原因。不過對於提出上訴，大S則透過經紀人發聲：「判決結果就是最好的回應。」表示法院會還一個公道。

網友發現汪小菲抖音的IP位置在台灣。（圖/微博 康熙萬事屋）

而另一個原因可能與2個孩子有關，近年汪小菲為行銷自家品牌，時常親自現身直播間，他日前在直播中關心身為人母的女員工：「這麼晚還在播太辛苦了，能陪孩子嗎？」但員工不僅笑著表示不辛苦，更說道：「每天早上還是可以送孩子上學」沒想到這番話讓一旁的他立刻掉淚，員工還急忙起身遮住鏡頭，安撫他的情緒，可見他離婚後還是非常想念孩子，期望可以趁著清明連假與孩子相處。