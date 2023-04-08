大陸補教行業受「雙減」政策和疫情的雙重打擊，在經過1年半的調整後，已逐漸恢復生機。新東方、好未來、高途等補教公司紛紛轉向核心素養教育、職業教育、智能教育硬體等領域，業務轉型初見成效，教育行業整體呈回暖態勢。

教育與科技雙軌發展

補教在大陸被稱作「學科類」教育培訓，包括語文（國文）、數學、英語、日語、生物、物理、化學等課程，過去在大陸發展勢頭強勁，像台北南陽街那樣的「補習班一條街」，之前十分常見。但在疫情衝擊及2021年大陸發布「雙減」政策（減輕義務教育階段學生作業負擔、減輕校外培訓負擔）影響，新東方、學而思、高思、優才等大大小小的補教機構受到嚴重影響。補教業務紛紛轉移網路，尤其在疫情防控期間，一些「金牌講師」出現在串流媒體平台或是直播平台，受到家長們的高度關注。

受儒家文化影響，東亞地區歷來注重教育培訓，補習班不僅在兩岸常見，日本、韓國、新加坡的相關產業也很發達。隨著亞裔移民增多，加拿大、澳大利亞、美國等國家的補習強度也在上升。升學、就業多重壓力，亞洲學生都「卷」得厲害，很多青少年「壓力山大」。大陸推行「雙減」政策之前，學生課業負擔過重、補教業管理缺失、家庭教育成本過高、學生攀比心理嚴重等問題，已經成為大陸社會的普遍現象。

在大陸官方大刀闊斧整治補教業，學科補教退潮後，素養教育產業正在回暖。一方面，教育培訓企業加速進入素養教育市場。據陸媒報導，「雙減」政策發布僅月餘，大陸藝術類、體育類培訓機構新增3.3萬餘家，同比暴增99%。另一方面，隨著大陸中產階級擴大，學生需求發生變化，國學、棒球、馬術、擊劍、高爾夫等新興課程備受追捧，市場活力旺盛。

大陸素養教育業務呈現「教育+科技」雙軌發展的新特點，智慧硬體成為大陸各大教育企業轉型的新戰場，利潤可觀。科大訊飛、華為、百度、阿里、騰訊、小米等科技企業也不斷加碼教育智慧硬體市場，單詞筆、智慧手錶、智慧學習屏等產品，在大陸的銷售十分暢旺。

根據大摩2022年9月發布的《中國教育2030年市場展望》研報預測，大陸的非學科輔導、學習設備、學習內容和教育資訊化產業將分別以3%、14%、17%和6%的年複合增長率持續增長，到2030年，市場規模將分別達人民幣6850億元、1060億元、1020億元和9240億元。

共同探索教學新方式

兩岸文化同源，教育業務有許多相通之處。其實，隨著網路科技的發展，多年來，兩岸青年都已深度關注對岸的知識教育類資源。如在YouTube上，北京的中國人民大學附屬中學物理學老師李永樂的講解，獲得不少台灣網友好評。台灣大學教授歐麗娟關於中國文化的開放課程影片合集，被網友「搬運」到大陸網路平台，點擊量過百萬。

不僅如此，由於競爭過於激烈，加上少子化影響，台灣的補教業「盛世」不再，一些台灣補教機構從業者正在「西進」淘金。台灣博主「PAPAYA電腦教室」於2019年2月開始在大陸視頻平台「嗶哩嗶哩」發布知識類影片，已頗有知名度。

提升素養教育是社會進步的標誌，兩岸民間值得在該領域深度挖掘合作機會。台灣擁有素養教育優勢資源，可與大陸共同探索教和學的新方式。政府若能釋放更多政策，放寬兩岸年輕一代的交流，創新互動模式，不僅將成為台灣補教業「西進」的新契機，更有助促進兩岸教育交流合作異中求同、建立共識，創建兩岸善意往來的互信基礎。