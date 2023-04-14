外銷生薑經過集運、洗選、分類後，再裝箱準備送上貨櫃。（楊靜茹攝）

生薑經過集運、洗選、分類後，再裝箱準備出口，但外銷得承擔貯藏、檢疫、運銷及品質管控等風險。（楊靜茹攝）

台灣生薑栽種面積約850公頃，其中南投縣佔285公頃，又以名間鄉栽種面積、產量最多。（楊靜茹攝）

大陸因新冠疫情進行封控，生薑量減、價揚，讓台灣有機會將生薑外銷荷蘭，雖然不多，卻具指標意義。（楊靜茹攝）

南投縣32公噸老薑14日運上貨櫃，遠銷荷蘭，南投縣副縣長王瑞德、南投縣議員林儒暘、張婉慈、沈夙崢等人到場見證，盼南投薑首航歐洲能拓增海外市場。王瑞德說，名間鄉果菜生產合作社協助薑外銷不餘遺力，繼南投生薑外銷印尼、美國，首度外銷荷蘭，盼開拓歐洲市場，調節國內生薑供需，增加農民收益。

台灣生薑栽種面積約850公頃，其中南投縣就佔了285公頃，又以名間鄉約200公頃最多，為調節生薑供需，文發生薑農產行在名間鄉果菜生產合作社輔導下，14日將價值約200萬元、32公噸的生薑送上貨櫃，準備運往荷蘭，這是疫情封後，南投薑首次進軍歐洲，今天召開台灣薑荷蘭首航記者會，農糧署、南投縣府及多名南投縣議員到場共襄盛舉。

王瑞德表示，名間鄉果菜生產合作社協助生薑外銷不餘遺力，2012年經文發生薑農產行將生薑外銷到印尼，時隔8年後，2020年再次將產銷履歷認證生薑外銷到美國，疫後還拓展歐洲市場，14日將32噸老薑裝貨櫃準備外銷到荷蘭，相當不簡單，有助調節國內生薑供需，增加農民收益，對推動青農返鄉，也是很大的鼓勵。

「台灣薑、世界辣！」謝添興說，大陸過去幾年因新冠疫情進行封控，生薑產量銳減、價格上揚，讓台灣有機會將生薑銷往歐洲荷蘭，感謝農委會、南投縣政府及合作社的輔導，外銷生薑經過集運、洗選、分類後，再裝箱送上貨櫃，克服克服長途貯運冷鏈保鮮的問題，相信打開荷蘭市場後，也有機會將老薑銷售到歐洲其他國家，甚至美國、日本、韓國等，未來一定有很好的商機。

縣府農業處表示，近年受疫情影響，老薑大受歡迎，目前內銷產地價格每公斤60元至100元；生薑出口，還得加上貯藏、檢疫、運銷及品質管控等風險，雖然沒有較大的利潤，不過出口2個貨櫃、32公噸生薑到荷蘭，對台灣農產品出口深具指標意義。