日月潭區降雨量不多，日月潭蓄水量要從現今五成多回升至八成以上，日月潭九蛙才能解渴。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣日月潭水庫不只供應民生用水，也肩負發電重任，日月潭水位16日跌至740.15公尺（滿水位748.5公尺），遊客調侃：「九蛙飛天了！」民眾殷殷期盼19日起鋒面報到帶來豐沛春雨，能舒緩中南部水荒；主管日月潭的台電大觀發電廠表示，鋒面舒緩下游供水，讓相關水庫持續進帳，兩日來預估增加232萬噸庫容。

根據中央氣象局資料顯示，南投山區19日下午起開始降雨，合歡山區、奧萬大山區兩天共降下80到110毫米雨量，雖然日月潭地區19日傍晚才開始下雨，不過降雨斷斷續續，截至20日傍晚5時、24小時累計雨量不到30毫米。

大觀發電廠指出，雖然日月潭區降雨量不多，不過這波鋒面為日月潭上游集水區帶來約50公釐的降雨，日月潭水庫平均進流量為每秒10.72噸，加上下游平地因同獲降雨挹注，因此放水量降為每秒3.53噸，19日增加62.12萬噸庫容。

大觀發電廠副廠長洪文龍表示，日月潭20日水位較19日增加約11公分，目前放水量低於進流量，因此日月潭水庫容量可望持續增加，預估20日下午起水庫平均進流量增為每秒20噸，預估整天可進帳約170萬噸。