屏東縣消防局25日傍晚6時41分接獲民眾報案指稱，1名六旬長輩因故受困於兩棟房屋間防火巷，警消出動2車5人前往救援，經一推一拉耗時近半小時才將人救出。

警消指出，獲報到達現場後，發現一名68歲老翁跌坐在兩棟房屋間，距離約30公分的防火巷，只夠一個人側身進出，老人無法利用自身力量脫困，但意識清楚尚能與人對話。

屋外傳呼救聲，鄰居驚見68歲老翁「卡」30公分防火巷。(屏縣消防局提供)

當下，指揮官派2名身材較瘦小人員進入，一前一後以推拉方式，一步一步協助將長者往外道路撤出，經過約30分鐘努力，終於成功將老人救出，救護人員評估其生命徵象，經檢查患者肢體有多處擦傷，立即清洗傷口、包紮止血後，送至潮州安泰醫院急救處置，結束這一場驚魂。

鄰居表示，老翁似乎趁著家人出門購物時外出，至於怎麼走到巷子裡他也說不清楚，所幸被及時發現，沒有釀成意外。

屋外傳呼救聲，鄰居驚見68歲老翁「卡」30公分防火巷。(屏縣消防局提供)

第二大隊長林國偉表示，台灣已進入高齡化社會，民眾隨時注意老人行動安全，居家周圍環境要整理整齊，以避免老人發生意外；如有意外發生應即刻報案求援，以保障長者安全及身體健康。