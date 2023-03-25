宜蘭縣林姓老翁在3月間透過網路投資廣告，加入詐騙集團設置的LINE投資群組，宜蘭縣警察局三星警分局與銀行行員聯手保住老翁的150萬元，但三星警方不只阻詐，還計誘2車手逮捕，2車手經檢方訊問後向法院聲請羈押獲准。

三星警分局表示，林姓老翁在3月9日加入LINE群組後，被自稱投資專員者以內線炒股假投資方式，要林翁匯款150萬元投資，宜蘭信用合作社三星分社行員察覺有異，通知警方到場向老翁解釋，老翁當日並未匯款。

三星警分局長蔡宏澤在3月15日前往宜蘭信用合作社三星分社宣導防詐，又獲悉老翁當日再次到該信用分社匯150萬元給農會友人，想藉由農會友人的帳戶再轉出詐騙集團，所幸行員極力勸阻，蔡宏澤也指派專人前往老翁家中溝通宣導。

在獲取林翁信任後，3月20日警方計誘詐騙集團車手出面取款，一舉逮捕假冒投資專員的黃姓車手，另一名陳姓車手見狀逃逸時，也被三星警分局當場逮捕，警方依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送宜蘭地檢署，經檢察官訊問後向宜蘭地方法院聲押獲准。