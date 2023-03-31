德國聯邦統計局周四公佈調合於歐盟標準的消費者物價指數(HICP)初值，在三月來到年增7.8%，遠低於二月的9.3%；月增率則為1.1%。

分析師此前的預估為年增7.5%，月增0.8%。

荷蘭ING的總體經濟主管Carsten Brzeski說，除了能源價格和大宗商品的下降，沒有跡象顯示出通膨有在減緩。

根據非調合於歐盟的資料，德國消費者物價指數(CPI)在三月為年增7.4%，月增0.8%。相較之下，二月和一月的年增率皆為8.7%。

德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)周四在柏林舉行的加拿大德國能源會議上表示：「我不會說2月至3月的趨勢已經出現逆轉，但是下滑得很猛烈」。

食品價格持續高漲，為年增22.3%。

通膨上漲的趨緩，完全是由於能源價格的比較效應所帶動，與2022年3月相比，能源價格僅上升3.5%；而2022年3月當時俄國已發動烏克蘭戰爭，當時能源價格已大幅揚升。

聯邦統計局稱，此反映出基數的比較效應。而且德國政府第三輪的能源救濟計畫，也持續在壓低能源價格。