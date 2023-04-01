苗栗縣首座危老建築重建案，是座落在竹南鎮南大路的1棟屋齡超過39年的建築，經由危老重建師輔導，協擬危老重建計畫，拆除改建建地上5層樓建物，去年完工後申請使用執照獲准，目前規畫由中醫診所、物理治療所及社區日照中心進駐，並將於本月3日啟用，成為縣內首宗危老建物重建成功案例。

這椿苗栗縣內首宗由危老重建推動師輔導的危老重建計畫案件，由許慧琴推動師協助辦理，建築基地坐落於竹南鎮南大路，原有老舊建築物為地上4層、地下1層的鋼筋混凝土造建築物，總面積約198坪，屋齡超過39年，經結構安全性能評估結果為未達最低標準，耐震能力有疑慮亟待重建，符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」的標準。

本案自2021年7月8日核准危老重建計畫後，即進入後續興建階段，興建期間受疫情影響，歷經缺工及建材物料飆漲等重重困難，終於在去年間完工取得使用執照，建物3至4層將成立社區型日間照顧中心，1至2層由中醫診所及物理治療所進駐，並配合日照中心營運，屬於醫養照護型長照中心，將於本月3日開幕。

本案老舊建物拆除重建後，以全新面貌回歸當地、服務鄉里，不但因此改善生活、居住及環境品質，也對於縣府布建長期照護系統、塑造宜居苗栗的施政目標有所助益，可謂一舉數得。

縣府工商管理處表示，為改善鄉親的生活及居住安全，縣府全力積極協助危險及老舊建築物所有權人，辦理耐震能力評估及申請重建，且為了增強服務效能，縣府自2019年起創設「苗栗縣危老重建推動師」制度，是全台第2個推動危險及老舊建築物重建推動師制度的縣市。

苗栗縣政府成立危老重建推動師制度迄今，共聘任推動師計有32名，自2019年起至今年3月31日止，縣府受理38件危老重建計畫中，就有25件是危老重建推動師協助推動，其中已核准了23件，其餘案件也順利進行審查中。

工商處指出，都市危險及老舊建築物加速重建條例是相較於都市更新條例，更為快速、簡便的重建管道，申請重建時除了容積獎勵、時程獎勵、規模獎勵及重建期間與重建後的減免稅捐優惠外，縣府為鼓勵重建，也訂定「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」，符合條件者可不受建築法令及都市計畫法令限制，以提升土地利用與不動產開發之效益。

此外，依危老條例申請重建前需辦理的結構安全性能評估，以及擬具危老重建計畫相關程序，為了減輕鄉親申辦危老重建計畫及前置作業的負擔，縣府持續向營建署爭取經費，補助都市計畫區內私有住宅辦理結構初評、詳評計畫及擬具重建計畫之費用，受理補助時間將配合營建署撥款時程另行公告。