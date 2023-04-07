苗栗縣政府為提升待業人員勞動競爭力，鼓勵轄內失業、待業或在職勞工培養一技之長，今年度持續推出職前職業訓練6班，以及照顧服務員專班訓練8個班次，可提供超過450人次的訓練機會，其中包括時尚美睫與藝術美甲、客衫傳藝旗袍創作班、食品加工等課程，縣長鍾東錦強調縣府會加強創造良好就業環境，鼓勵待業人員多加利用。

苗栗縣政府勞青處推出職訓14班次，包括農產加工課程。（謝明俊攝）

縣府勞青處長彭德俊表示，縣府每年依照求職者及就業市場需求舉辦不同職類職業訓練班，今年規畫6班次的失業者職業訓練，包括有時尚美睫與藝術美甲培訓班，客衫傳藝旗袍創作班、智能機械實務操作人員訓練班及時尚袋包打版與製作人才培訓班。接下來預定6月至8月間，將在苗栗市貓裡學院開設食品加工、有機農業及農產加工等課程。

苗栗縣政府勞青處推出職訓14班次。（謝明俊攝）

勞青處指出，為了配合中央推動長期照護政策，今年以補助辦理訓練方式，補助社團法人苗栗縣家族照顧協會等8個單位開辦8個班次，預計訓練281名長照專業人員，投入長照市場，補足長期照護人力需求。

苗栗縣長鍾東錦7日主持職訓開課記者會。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦7日上午在縣府主持職訓招訓記者會，他在致詞時強調，提升就業機會並安定縣民生活，是他上任後重要施政目標，並創造就業媒體合平台及勞動人口競爭力提升，就是要強化職業訓練課程。同時，由於苗栗縣已趨近老齡化社會，因此，提早增加長照人力，更是縣府必須事先準備好的工作，期望經由開設長照人力訓練班，不僅創造更多工作機會，更加強長輩長照品質。