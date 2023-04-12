苗栗縣政府全力發展竹南鎮假日之森海域成為海上運動專區，並且打造假日之森現有設施，成為類墾丁的休憩專區，立委陳超明12日邀請農委會主委陳吉仲赴假日之森會勘，並研擬解決假日之森沙岸嚴重淘空後縮問題，陳吉仲當場應允解編部分海岸林地，以供建置相關休憩設施，至於沙岸淘空崩坍問題，將請專家深入評估後找出適合解決方案。

竹南鎮假日之森沙岸受沿岸流掏空崩坍後縮，已危及濱海自行車步道。（謝明俊攝）

竹南鎮3森是苗栗縣境內唯一的海岸森林區，包括了親子之森、假日之森及長青之森等3大區塊，長度約有3公里，也是國內斯氏紫斑蝶的繁殖區域，目前被列為林務局新竹林管處所管轄防飛沙防風林區域，嚴格限制開發使用。

衝浪愛好者努打造假日之森為海上運動專區，但因受林業法令限制，岸上休憩設施破舊不堪。（謝明俊攝）

10多年前，一些衝浪玩家開始進駐假日之森，利用假日之森的海濱區域衝浪，以及風箏衝浪等海上運動，經過這些玩家的努力，也爭取獲得苗栗縣政府將假日之森海域畫定為縣定海上運動專區，以及海洋青創基地，全力支持將假日之森打造成苗栗海線的海上運動專屬基地，並發展岸上林間為休憩場域，希望能創造類墾丁的休憩景區，但由於林管法令限制，嚴格限縮假日之森現有休憩、餐飲等設施更新改善。

農委會主委陳吉仲12日赴苗栗縣竹南鎮假日之森會勘，應允要局部解編海岸森林。（謝明俊攝）

陳吉仲12日在立委陳超明引領下，先視察假日之森休憩設施，對業者只能利用破舊建築推展海上運動，以及提供民眾用餐等服務，感到不可思議，當場指示隨行的林務局主祕邱立文，配合縣府及鎮公所提報解編部分用地事宜。

衝浪愛好者努打造假日之森為海上運動專區。（謝明俊攝）

另外，假日之森沙岸因海域沿岸流改變，持續掏空沙岸，造成假日之林的沙岸持續崩坍後縮，陳吉仲在會勘結束後，將請有關單位研擬妥善解決方案，再行提案改善。