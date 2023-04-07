路透社報導，美日韓的官員、專家表示，北韓駭客竊取加密貨幣資金，已成為北韓資助武器計畫的主要來源。北韓的武器計畫因國際制裁而受限。
美日韓在聯合聲明中說：「我們重申對海外北韓IT人員持續以偽造的身分和國籍規避聯合國制裁，並為北韓飛彈計畫籌措資金表達關切。」
「我們也高度關切北韓為支撐這些計畫，透過惡意網路活動竊取資金、洗錢和蒐集訊息。」
聲明並敦促聯合國成員國應遵守安全理事會決議，遣返各國境內的北韓工作人員。
美國、南韓和日本今天發布聯合聲明，對北韓採「惡意的網路活動」籌措武器計畫所需資金表達嚴正關切。
路透社報導，美日韓的官員、專家表示，北韓駭客竊取加密貨幣資金，已成為北韓資助武器計畫的主要來源。北韓的武器計畫因國際制裁而受限。
美日韓在聯合聲明中說：「我們重申對海外北韓IT人員持續以偽造的身分和國籍規避聯合國制裁，並為北韓飛彈計畫籌措資金表達關切。」
「我們也高度關切北韓為支撐這些計畫，透過惡意網路活動竊取資金、洗錢和蒐集訊息。」
聲明並敦促聯合國成員國應遵守安全理事會決議，遣返各國境內的北韓工作人員。
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