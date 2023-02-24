美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在與俄羅斯官員出席的20國集團（G20）財政部長會議上，指控俄國官員「與俄羅斯侵略烏克蘭的暴行有關」，而主辦國印度則在演說中避談過去一年的烏俄戰爭。

據《路透社》（Reuters）24日報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）敦促財政領袖關注世界「最脆弱的公民」，而未直接提及烏俄戰爭，但此次衝突及其對全球經濟的影響很可能主導這個為期2天的會議。莫迪表示，新冠疫情和「世界不同地區地緣政治緊張局勢的升級」導致多個國家達到不可持續的債務水平、全球供應鏈的破壞和糧食以及能源安全的威脅。

莫迪強調：「我敦促你們的討論應該集中在世界上最脆弱的公民身上。」他還補充說，必須讓世界經濟恢復穩定、信心和增長。

葉倫在俄羅斯入侵烏克蘭一週年的發言中，呼籲G20各國「加倍努力支持烏克蘭並限制俄羅斯發動戰爭的能力」。預計，富裕的G7民主國家的領導人將在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）進行線上會議後宣布新一波對俄實施新制裁。在那次會議之前，英國對俄羅斯實施了更多制裁，包括禁止出口俄羅斯在戰場會用上的物資、鐵和鋼商品。

G20峰會包括G7國家以及俄羅斯、中國大陸、印度、巴西和沙烏地阿拉伯等國家。然而，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）和中央銀行行長銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）未出席在印度舉行的G20會議，由副手代表出席。

耶倫表示，俄羅斯總統普丁的「食物和能源武器化」不僅傷害了烏克蘭，還傷害了全球經濟，特別是發展中國大陸家。葉倫說：「我敦促在G20這裡的俄羅斯官員明白，他們持續為克里姆林宮工作，就使他們成為普丁暴行的同謀。他們要為在烏克蘭失去的生命和生計以及全球造成的傷害負責。」

法國經濟兼財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）告訴路透社，G20財長會議必須譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，歐洲正在制定新的對俄制裁措施。

據G20官員告訴路透社，現任G20主席國印度不希望該集團討論對俄制裁措施，並且還想避免在G20公報中使用「戰爭」一詞來描述這場衝突。