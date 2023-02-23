美國媒體報導，美國將顯著增加部署在台灣的部隊人數，將目前的數量增加超過4倍，以增強面對中國大陸威脅下的國軍訓練計畫。根據美國官員的說法，美國計劃在未來幾個月內派遣100至200名部隊到台灣，較一年前的30人相比可以說是增加非常多。

據《華爾街日報》（WSJ）23日報導，這支規模更大的部隊將能擴大五角大廈一直未公開宣傳的對台訓練計畫，以提供國軍所需的防禦能力，同時又不會挑起北京的不滿。

根據美國國防部的資料，美國派遣的部隊人數包括特種部隊和海軍陸戰隊員，過去幾年間波動不大。本次計劃增加的部隊將會是美國數十年來在台灣最大的部署，台北正在拉近彼此的距離，以對抗中國大陸日漸增強的軍事實力。

除了在台灣進行訓練外，密西根國民兵也在訓練一支台灣軍隊小分隊，包括在密西根州格雷林營區與多個國家進行年度演習。

美國官員表示，這次擴大訓練早在中美關係本月再次降至谷底前就已計劃數月。解放軍近年來日益積極地進行機動，派遣飛機和軍艦接近台灣。在俄羅斯去年全面入侵烏克蘭之後，五角大廈已經加倍努力讓台灣採取一種被一些軍事專家稱為「刺蝟」戰略（Porcupine）和與之相關戰術和武器系統，使該島更難遭受突擊。