俄國塔斯社（TASS）報導，莫斯科地鐵大環線（BRL）最後開通的9個站點已經投入營運，俄羅斯總統普丁1日（當地時間）以視訊會議的方式出席開通儀式時表示，他正在準備與中方國家主席習近平在莫斯科會面，並將向中國大陸代表團展示莫斯科地鐵大環線的運行情況。

據了解，莫斯科地鐵大環線是分段建造開通，第一段於2018年2月通車，最後9個站點於1日投入營運。

克里姆林宮介紹，莫斯科地鐵大環線的鐵路線達70公里，有31個車站和3個電力庫，已成為俄羅斯最大規模的地鐵建設項目，也是近幾十年來世界範圍內完成的最大項目之一。新線路的啟動將改善莫斯科市34區330萬人口的交通服務，也將大大減少其他線路的負荷。每天的旅行時間預計將縮短達45分鐘。

普丁在視訊講話中表示，長達70公里的大環線是世界上最長的地下環線，甚至比目前的領頭羊北京地鐵環線還要長。「我計畫與中國國家主席會面，如果議程允許，我們將很高興向客人展示。至少，我認為代表團的成員應該能夠看到它（大環線）」。

據此前報導，普丁上月22日在與中共中央外辦主任王毅的會談中表示，預計習近平將訪問莫斯科。據了解，中國鐵建俄羅斯有限公司參加了部分路段的建設工程。