印度大量購買俄油曾一度引起美國不滿，去年西方陣營出台60美元的限價措施，美國十分滿意印度遵守價格上限措施。印度看似跟隨西方的腳步，但能源分析師表示，印俄兩國正在建立低油價長期貿易關係，即便戰火結束，這種關係也會持續下去。

七大工業國組織（G7）和歐盟去年12月制定60美元的俄油價格上限，上周一名美國國務院官院透露，截至目前，印度都以低於限價的價格購買俄油，拜登政府相當滿意，並表示此舉對經濟和能源市場的穩定都有利。

商業內幕報導，大宗商品分析公司Kpler原油分析師卡托納（Viktor Katona）預期，俄羅斯對印度的石油出口將持續上升，兩國正在建立折扣油價的長期貿易關係，這對雙方都有利。他說「這將成為市場的新格局」。

報導指出，雖然大陸是俄油的最大進口國，但對與印度的合作，莫斯科抱持高度興趣，尤其是在西方針對俄羅斯能源發起制裁，試圖打擊其收入後，印度市場的地位對俄羅斯而言愈發重要。

即便戰爭結束，卡托納認為折價俄油仍會持續，甚至比目前的價格便宜也不無可能。他說「就長期來看，儘管俄烏結束戰爭，出於俄油價格低廉，印度仍會購買」。

根據Kpler數據顯示，俄羅斯對印度的石油出口大幅上升，今年1月來到每日近200萬桶，逼近大陸250萬桶的原油出口量。

戰爭之前，印度很少購買俄油，如今隨著各國對俄制裁，其以低廉價位買進的俄油量創下歷史紀錄，卡托納說，不僅是石油，印度也有進口其他俄羅斯產品，凸顯兩國關係比反對者所想要長久的多。

報導指出，相對大陸，俄羅斯將俄油出售印度的意願更高，這不僅是距離問題，關鍵原因在於印度公司按貨到付款，代表他們不處理運輸和保險，使俄羅斯足以收取額外費用使交易利潤最大化，而大陸買家則會堅持使用自家船隊。另外，俄羅斯大公司沒有大陸煉油廠股權，但擁有印度煉油廠股權或所有權。