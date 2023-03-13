摩爾多瓦發生反政府抗爭，幾千名群眾集合首都基希訥烏(Chisinau)，同聲抗議高物價，並將矛頭指向總統桑杜(Maia Sandu)。抗爭過程引發衝突，摩爾多瓦警方拘留了 50 多人。桑杜總統稱，這不是抗議，這是俄國的顛覆行動，她呼籲民眾不要被敵人利用。

半島電視台(Aljazeera)報導，週日，大約 4,500 名抗議者聚集在首都基希訥烏，譴責高物價，抗議現任政府對經濟問題視而不見。身穿防暴裝備的警察設置路障，並用公共汽車堵路，甚至攔下載有示威者的巴士，不准他們進入首都，可謂是無所不用極其。有群眾試圖闖入管制區而被拘捕，官員說，有54人因違反公共秩序而被拘留。

報導稱，這場抗議活動的主要力量，是反對派政客伊蘭•紹爾 (Ilan Shor)，他是一名流亡商人，先前因涉及10億美元的銀行醜聞被起訴詐欺罪，之後潛逃國外，但仍遙控國內政局，組織了親俄國的索爾黨(Sor party)，該黨也是抗議的主要活動家。

索爾黨黨魁陶貝爾(Marina Tauber)說：「在摩爾多瓦經濟出現問題的時候，桑杜的那些西方朋友在哪裡?歐盟國家關心過我們嗎? 他們閉上眼睛假裝看不見。」

桑杜政府的內閣總理斯皮努 (Andrei Spinu) 譴責周日的集會，他說：「那不是抗議，而是俄羅斯再一次試圖破壞摩爾多瓦政局。請大家認清楚，別被利用了。」

抗議口號是：「我們要求政府支付我們的賬單！不支付就打倒獨裁者桑杜！」抗爭者談到物資飛漲，生活成本持續增加，但是桑杜總統與政府都沒有採取足夠的措施來幫助他們，也不聽取民怨的聲浪。