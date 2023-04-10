檢方起訴指控，臉書「脫北者冰狼」粉專經營者江柏儒，在2020年影射外流時代力量內部談話錄音檔的人是台中市議員吳佩芸，吳女提告，台北地方法院審理後，依散布文字誹謗罪將江判處拘役50天，可易科罰金5萬元。可上訴。

檢方起訴指控，江柏儒是臉書網站上「脫北者冰狼」粉絲專頁之管理者，他在2020年8月25日下午轉發「不禮貌鄉民團」所刊登關於時代力量內部錄音檔遭散布之文章，並在轉發時加註「他講的是真的」、「女性」等文字。

江男在文章留言區發表「吳佩芸，高鈺婷，陳志明，連郁婷，簡嘉佑，開放猜謎囉」之文字，使不特定人均得藉由瀏覽本案文章及留言後，得知其所指對象即為吳佩芸，以此方式不實傳述吳佩芸為私錄本案非公開談話並散布該錄音之人，足以貶損吳之名譽及社會評價。

台北地院認為，江男未經合理查證，單憑個人臆測，即透過網際網路以文字散布吳女是私錄本案非公開談話且散布該錄音者等與事實未符之言論，使吳遭新聞媒體及周遭人之懷疑、質問，造成她名譽及社會評價受損，判處拘役50天，可易科罰金。