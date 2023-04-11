本土天王吳宗憲的女兒Sandy（吳姍儒）上月喜得愛子「Mason 小初一」，陷在當阿公喜悅的吳宗憲，昨(10日)受訪分享Sandy狀況，稱女兒目前坐月子狀態恢復得很好，更放話說想生4個，引發話題。昨深夜，Sandy則親自在限時動態打臉老爸，表示沒說過類似的話，而且想生幾個是夫妻倆的私事，不該由他人亂說。

吳宗憲昨現身《小明星大跟班》的攝影棚，除了談與已故音樂人李坤城的相處經過，談到女兒Sandy則是預告愛女就快要回歸工作，「她月子做的很好，每次去看她都聊天聊的很開心。孫子孫女都一樣可愛、漂亮，每次抱了都不想還」，並稱Sandy似乎生孩子生上癮，「她跟我說想要生4個小孩，我說不要啦」。

Sandy發文打臉老爸。（圖／翻攝自sandywis IG）

吳宗憲更說，自己勸女兒生兩個恰恰好，4個太多抱不動，引來坐月子中的Sandy疑似動怒回應，在IG發黑白文澄清：「其實，我覺得要生幾個、會生幾個、能生幾個、想生幾個…都是我們夫妻兩個人的私事耶。」並暗指吳宗憲都不聽人勸告，「很多話沒有說過，很多人說的話也沒有聽進去過。」

而Sandy親自打臉老爸並非第一次，上月韓國女團BLACKPINK（BP）來台，吳宗憲自爆利用關係替小女兒Olivia「喬」到20張門票，並還在開唱前幾天才提出要求，但吳宗憲還是如期完成，引來小女兒大誇：「爸爸，我第一次覺得你很偉大」。對此，Sandy當時就發文表示根本是子虛烏有，「阿NO（那個），溫拔（我爸）心中的BP，可能是BananaPapaya吧」，並表示自己是家中誠實只說老實話的人，「什麼20張票的事真的是隨便聽聽就好欸」。