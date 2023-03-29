高齡85歲的前監察院長王建煊今召開記者會，宣布投入2024總統選舉，他強調因為看到台灣快完蛋了，因此一定要出來參選，並主張兩岸和平統一，還提到自己曾被叫「外省豬」，但他這外省豬愛台灣，一輩子貢獻給台灣，也對得起台灣人民，呼籲不要分本省族、外省族一起團結努力。

王建煊今日於台大校友會館舉辦記者會，正式宣布參選總統。前衛生署長楊志良、孫文學校總校長張亞中、前立委邱毅、佛光大智學創校校長龔鵬程到場力挺。

對於高齡85歲參選總統，王建煊表示，自己身體很好，沒有吃任何一顆藥，希望在倒下來以前，為台灣做點事，如果只是想選總統過過癮，10年前就出來參選了，現在是因為看到台灣快完蛋，才想為台灣多做點事。

王建煊認為，他選總統的優勢、政見很多，而海峽兩岸和平統一，這是最重要的，若兩岸不能和平統一，大陸一武統，台灣就完蛋了，若美國來棒忙，台灣更完蛋，會變成烏克蘭第二；他這次當選後可以做很多事，就算沒當選，也可以講出自己的許多想法，起碼能讓民眾心中，有正確想法。

針對被嘲諷是「外省豬」，王建煊強調，他10歲就來台灣，吃台灣米水至今75年，也被外媒選為亞洲最佳財長，他真的很愛台灣，跟太太已經捐款超過1億元，他們省吃儉用捐出來幫助台灣，大家叫他外省豬，但他要大家評評理，「是本省豬愛台灣，還是外省豬愛台灣？」，他一輩子貢獻給台灣，吃台灣米長大，但是對得起台灣人民。

外界認為王建煊參選是為區隔本土派、卡侯友宜？王建煊聽聞後反問，「幹嘛我要卡侯友宜？笑話，我要講難聽的話是叫王X蛋，我從來沒想過這個」，並強調媒體上很多名嘴講的話，真的不值一評，也不要去報導這些鬼事，沒有意義。