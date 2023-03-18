近期竹聯幫明仁會在五星級酒店舉辦春酒並邀請辣妹迎賓，高調行徑震驚社會，警政署為壓制幫派氣焰，掃蕩不法槍枝及幫派涉毒案件，減少槍擊案發生，繼上周的三合一全國大掃蕩後，再度實施「全國同步打擊詐欺犯罪、檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」，苗栗縣警局配合施行，績效卓著。

苗栗縣警局持續掃蕩黑幫、詐騙犯罪及毒品槍械。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

這次新的三合一專案掃蕩行動中，苗栗縣警局共查獲模擬槍2枝、電信詐欺集團2件18人，網路購物詐騙1件1人、販賣毒品案件3件3人、持有毒品案件14件14人，查扣第一級毒品8.01公克、第二級毒品56.01公克(其中查扣大麻16.5公克)及毒品咖啡包9包。

其中，竹聯幫成員范姓男子甫於去8月份因網路購物詐騙110餘萬元，帳戶遭警示，隨於去年12月起重起爐灶，利用網路詐騙的人頭帳戶，再假冒苗栗大湖某草莓園名義，吸引買家訂購並匯款，收款後拒不出貨，以詐騙不知情買家，由苗栗縣警局大湖分局掃黑專責小隊鎖定拘捕到案，依詐欺與洗錢防制法移送苗地檢署偵辦。

苗栗縣警局長莊勝雄強調，警方維護公權力不容挑釁，絕不容許黑道幫派在轄內有任何串聯公開活動及暴力違法行為，如有發現必全力偵辦。另呼籲民眾，網路購物陷阱多，請慎選優良商譽且有提供第3方支付的購物平臺，如有疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線。此外，對於居住社區、大樓發現毒品情事，可向臨近警察分駐所、派出所或以信函方式提供犯罪線索，本局將立即派員處理，警民合作共同創造「無毒家園」。

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