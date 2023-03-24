幫派橫行東部縣市，花蓮檢警近期掃蕩幫派據點。花蓮分局據報，竹聯幫明仁會花蓮分會邱姓幹部與同夥，因不滿外縣市「藥頭」江女踩地盤花蓮販毒，將對方誘騙關押毆打、逼寫下悔過書，還涉嫌將毒品「黑吃黑」，警方持拘票把邱男等5人拘捕到案，其中還有未成年學生，依強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例罪移送法辦，邱男遭法院羈押。

警方獲報得知，近日地方道上傳出疑有黑幫黑吃黑毒品不法，警方組成專案分頭查訪，發現有毒品前科的29歲的邱姓主嫌，得知住桃園的江姓女子，透過網路販售新興毒品彩虹煙，交易地點包含花蓮等地，邱男對江女搶食到花蓮地盤頗為不悅。

於是假藉約江女到花蓮交易，確認她有販售事實，本月9日指揮集團成員持刀恐嚇，把他押走關在市區某一洗車場，要求罰站、寫悔過書，若不從就徒手毆打，還拿走毒品黑吃黑。受害人被關押14小時逃出，向警方報案。

花蓮警方查獲明仁會花蓮分會邱男等5名成員涉毒品黑吃黑，起獲刀械、毒品等違法物品。（花蓮警分局提供）

花蓮警分局確認犯罪行為，報請花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮偵辦，3月21、22日持拘票及搜索票，在花蓮市、吉安鄉等地同步拘提邱姓犯嫌及明仁會花蓮分會成員共5人到案，並查扣開山刀等刀械，及毒品咖啡包、梅片、大麻、安非他命、K他命及被害人遭黑吃黑之彩虹菸煙等大批毒品、犯罪工具物證。

檢警調查發現，明仁會本月6日在台北市中山區萬豪酒店高調辦春酒，邱姓男子還以通訊軟體群組動員旗下成員參加；他在春酒後，還將春酒相片上傳個人社群網站炫耀。

警方偵訊後，將5名嫌犯依強盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例罪移送花蓮地檢署偵辦，檢察官向法院聲請羈押邱姓主嫌獲准。

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