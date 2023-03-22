每年3、4月正值柚子開花的季節，苗栗縣西湖鄉公所都會趁著花季推動「柚花藝術節」，搭配客庄走透透的環鄉巴士、健行、音樂會等，打造在地深度旅遊體驗。苗栗縣長鍾東錦22日與西湖鄉長高阿賜等人，啟動柚花藝術節，邀請全國民眾在4月1日活動當天，來一趟西湖好行客庄走透透，享受芬芳撲鼻的柚子花香以及最道地的米食料理。

柚子花含苞待放。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

西湖鄉多數以為農業為生，並以稻作為主，在半世紀之前湖東村開始遍植柚子，經過西湖鄉公所及西湖鄉農會推廣，「柚花藝術節」成為另一個特色觀光產業活動，今年柚花藝術節將在4月1日登場，當天將有5輛中型巴士以循環發車的方式載運民眾暢遊西湖。

由於環鄉巴士能解決交通與停車問題，廣受民眾好評，今年更推出新路線，沿途設遊客中心、西湖鄉農會社區小舖、多多龍有機農場、義芳農場、金龍窯等停靠站，由停靠站架構出最能代表西湖鄉特色的旅遊網。

苗栗縣長鍾東錦22日與西湖鄉長高阿賜等人，啟動柚花藝術節，邀請全國民眾在4月1日活動當天，來一趟西湖好行客庄走透透。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣縣長鍾東錦、行政院中部辦公室執行長徐定楨、西湖鄉長高阿賜、議員黎尚安以及地方民代等人，今天共同啟動環鄉巴士宣告柚花藝術節登場，西湖鄉長高阿賜說，今年柚花藝術節以「柚鄉．柚香」為主題，西湖鄉公所非常用心規畫出「客庄走透透」環鄉巴士，今年推出新路線，從湖東多功能活動中心出發。另外，當天還有柚花健行趣、柚花音樂饗宴、客家市集、親子DIY等系列活動等著大家來體驗，希望各地遊客都能充分享受1年1次難得的柚花及客家農事體驗。

縣長鍾東錦表示，柚花香氣芳香迷人，平時因疫情關係大家長期接觸酒精的味道，現在正值柚子花開季節，可以利用難得的機會到西湖感受最天然的香氣，公所用心整合鄉內各個吃、喝、玩、樂以及購物的景點與特色店家，甚至推出遊玩地圖攻略，讓遊客方便規畫旅程同時體驗最深度的在地文化與特色。

「柚花健行趣」的健行活動，參加的民眾可至主會場服務台領取闖關卡，沿途設置5道闖關遊戲站，集滿5個戳章可至主會場領取60元現金扺用券，並可參加戳戳樂、領取客家米食及樹苗，現金抵用券可至指定展售區扺用現金。