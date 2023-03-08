有輛載滿廢棄物的貨車今(8)日早上沿新北市八里區後湖路，往八里方向行駛時，疑似煞車失靈，結果在轉彎時擦撞護欄翻覆，所幸駕駛僅受輕傷，全案詳細肇事責任尚在釐清當中。

這起事故發生在今早8時許，41歲陳姓男子當時駕駛大貨車沿後湖路往八里方向行駛，途中在轉彎處疑似煞車失靈，導致大貨車失控擦撞護欄後翻覆，造成陳男受到輕傷，貨車上的廢棄物也散落一地。

轄區蘆洲警方獲報後，迅速趕抵現場疏導交通並現場戒護避免二次事故，詳細肇事責任仍有待釐清當中。