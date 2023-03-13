高雄新興分局今凌晨執行聯合深夜巡守勤務時，三輛巡邏車開警示燈行經前金區中正四路、自立二路口時，前兩輛車已轉彎進路口，第三輛正準備進路口時，遭到對向大貨車撞上車尾，巡邏車右後側撞毀，造成後座員警頭暈送醫。據悉，大貨車駕駛向警方表示，有注意到前2輛巡邏車，但不知道還有第3輛，反應不及撞上，詳細肇事原因待釐清。

高雄警方巡邏時，巡邏車遭到對向大貨車撞上，後座員警頭暈送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

今日凌晨4時35分許，新興分局聯合深夜巡守勤務，三輛巡邏車開啟警示燈行經中正四路欲左轉北上自立二路時，前兩輛巡邏車皆已左轉通過路口，第三輛巡邏車也行駛超過一半，正準備進路口時，對向大貨車煞車不及，撞上第三輛巡邏車右後側，車尾嚴重撞毀之外，車內後座35歲邱姓員警也受到波及，頭暈送醫，所幸無大礙，已返家休養。

高雄警方巡邏時，巡邏車遭到對向大貨車撞上，後座員警頭暈送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據了解，26歲蔡姓大貨車駕駛表示，有看到前兩輛巡邏車經過，但不知道後面還有第三輛巡邏車，發現時反應不及撞上。

新興警方指出，該大貨車行經路口時未減速，且疑有超速情形因而撞上第三輛巡邏車右後側造成此次事故，後續依規定對雙方駕駛實施酒測，均無酒駕，詳細肇責待後續釐清。