高雄新興分局今凌晨執行聯合深夜巡守勤務時，三輛巡邏車開警示燈行經前金區中正四路、自立二路口時，前兩輛車已轉彎進路口，第三輛正準備進路口時，遭到對向大貨車撞上車尾，巡邏車右後側撞毀，造成後座員警頭暈送醫。據悉，大貨車駕駛向警方表示，有注意到前2輛巡邏車，但不知道還有第3輛，反應不及撞上，詳細肇事原因待釐清。
今日凌晨4時35分許，新興分局聯合深夜巡守勤務，三輛巡邏車開啟警示燈行經中正四路欲左轉北上自立二路時，前兩輛巡邏車皆已左轉通過路口，第三輛巡邏車也行駛超過一半，正準備進路口時，對向大貨車煞車不及，撞上第三輛巡邏車右後側，車尾嚴重撞毀之外，車內後座35歲邱姓員警也受到波及，頭暈送醫，所幸無大礙，已返家休養。
據了解，26歲蔡姓大貨車駕駛表示，有看到前兩輛巡邏車經過，但不知道後面還有第三輛巡邏車，發現時反應不及撞上。
新興警方指出，該大貨車行經路口時未減速，且疑有超速情形因而撞上第三輛巡邏車右後側造成此次事故，後續依規定對雙方駕駛實施酒測，均無酒駕，詳細肇責待後續釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。