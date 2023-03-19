嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣今中午12點左右傳出一輛黃牌重機與小貨車碰撞事故，劉姓機車騎士當場捲入貨車車輪下。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉台3線阿婆灣今中午12點左右傳出一輛黃牌重機與小貨車碰撞事故，劉姓機車騎士當場捲入貨車車輪下，一旁民眾和行經重機騎士見狀，群湧而上，將小貨車抬起讓騎士脫困，並施以急救，但20歲騎士送醫仍宣告不治，事後查出，與重機發生碰撞的小貨車是林務局嘉義林區管理處的公務車，嘉義林管處人員已趕往醫院了解狀況。

嘉義林管處副處長李定忠說，當時觸口工作站2名同仁駕駛公務車正在執行假日加強山林巡視工作時，約在12點05分在台3線313.5k處與黃牌機車碰撞，同仁第一時間報案，也協助傷者脫困，目前全案已由中埔分局著手偵辦調查中，觸口工作站主任已趕往醫院。

經警方初步調查，當時觸口工作站的小貨車從產業道路出大路口左轉、西向東由中埔駛向大埔，黃牌重機車則由東向西騎往中埔，因此不慎撞上小貨車左側車斗，20歲劉姓騎士送往嘉義市聖馬爾定醫院急救，稍早已宣告急救無效。