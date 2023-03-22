一名網友日前把車停在路邊車格，之後回到車位發現整輛車全被路樹的花粉、果實碎屑覆蓋，他打1999市民專線投訴，對方回應是路樹生長得好，他怒批「這些公務員來停停看好嗎？」其他網友反轟他「種樹給車子遮蔭也有錯」、「停樹下還期待乾淨」、「沒被滴鳥屎不錯了」、「不然申請國賠免費美容？」

一名網友日前把車停在路邊車格，後來回到車位發現整輛車全被路樹的花粉、果實碎屑覆蓋，他打1999市民專線投訴，對方回應是路樹生長得好。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

該名網友在臉書「爆料公社公開版」發文，他稱自己的住家附近停車位一位難求，他日前好不容易找到車位，沒想到後來回到原位時發現車頂、擋風玻璃、引擎蓋上全是路邊行道樹掉落花粉、果實碎屑，只見車身幾乎全被覆蓋，原PO怒批「換來一肚子氣，爛果食掉落可不是風吹就掉了」。

原PO發文說，他事後向1999市民專線投訴，對方回應是路樹生長得好，讓他無奈表示「請你們這些公務員來停停看好嗎？」但PO文一公開，馬上引來網友們怒火，其他網友留言「你想表達要公務員把樹砍掉的意思嗎」、「停在樹下除非是樹枝斷掉砸車，不然鳥屎、落葉都是自行吸收處理」。

一名網友日前把車停在路邊車格，後來回到車位發現整輛車全被路樹的花粉、果實碎屑覆蓋，他打1999市民專線投訴，對方回應是路樹生長得好。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

其他網友紛紛怒批「種樹給車子遮蔭也有錯，唉」、「所以有在樹下的停車格要廢掉嗎？還是想申請國賠？還是你叫樹不要掉東西下來」、「鼻子摸一摸，開去洗一洗啦」、「停車前請先行評估，樹下停車有好有壞各半，難不成政府還要幫你裝遮蔽棚」、「停樹下還期待乾乾淨淨」、「應該國賠免費美容一次才對」。