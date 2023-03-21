北市忠孝西路開放機車通行已滿3個月，積極推動機車族路權的國民黨台北市議員李明賢公布相關車禍數據，該路段12月發生25起車禍，1月17起車禍，至2月時僅剩14起車禍，除了僅1件車禍與機車相關外，該起案件還非機車可通行時間發生，他因此怒批「開放機車更危險」完全是謬論，要求擴大開放機車通行的時段。

禁行機車長達44年的台北市忠孝西路，終於在民眾的期盼下，於去年12月14日開放機車通行，但開放時間限制於深夜23時至隔日清晨6時，一度被批評是假開放。

李明賢今（21）日在臉書表示，新制上路滿3個月後，他調閱資料檢視相關數據，依交工處統計每晚有400至500輛機車雙向通行，並以出城方向夜間23至24時較多；而根據交大統計，相關路段開放夜間機車通行後，自12月開始的車禍數分別為25起、17起及14起，明顯逐漸下滑，且在這56起車禍中，僅1起車禍與機車有關，還不是發生在機車可通行時段，而是機車誤闖才出現事故。

「即使三個月是小樣本，從數據來看仍可佐證開放機車行駛是更便利也更安全！」李明賢強調，數據上顯示「開放機車更危險」的主張是謬論，而目前僅深夜可通行，無法滿足機車族群的上班通勤需求，他要求北市交通局檢討放寬時段，而非再以各種理由牽拖，「落實交通平權不能只是口號而已。」