阮姓女騎士（33歲）與小客車趙姓男駕駛（47歲）行經路口時皆未停等禮讓，導致發生碰撞，女騎士四肢擦挫傷，送醫治療後已無大礙，雙方經實施酒測亦無酒精反應。（簡銘柱翻攝）

阮姓女騎士（33歲）與小客車趙姓男駕駛（47歲）行經路口時皆未停等禮讓，導致發生碰撞，女騎士四肢擦挫傷，送醫治療後已無大礙，雙方經實施酒測亦無酒精反應。（簡銘柱翻攝）

新北市泰山區明志路三段巷弄內上週六（25）日下午17時許發生一起交通事故，路口為小巷弄並無燈號管制，機車與小客車行經路口時皆未停等禮讓，導致發生碰撞，騎士四肢擦挫傷，送醫治療後已無大礙，雙方均無酒駕。

無號誌路口機車未停等 女騎士直接被撞飛

25日傍晚17時許泰山區明志路三段145巷內發生一起交通事故，經警方了解，該肇事路口為小巷弄，並無燈號管制，阮姓女騎士（33歲）與小客車趙姓男駕駛（47歲）行經路口時皆未停等禮讓，導致發生碰撞，女騎士四肢擦挫傷，送醫治療後已無大礙，雙方經實施酒測亦無酒精反應。

警方表示，機車騎士所行駛的方向，地面劃有「停」的標字，屬支線道，應停車禮讓幹道車先行，而該路口亦有設置「慢」及減速號誌標語，因此雙方應減速通行，警方將依據交通違規事實予以舉發。

林口警呼籲用路人恪遵交通規則，行經無號誌路口應減速並遵守路口禮節，禮讓幹道車優先通行，才能確保行車平安。