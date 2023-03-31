警方將加強清明連假期間交通疏導措施。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

清明節連續假期將屆，警政署除要求各地警局加強交通疏導措施，也提醒民眾返鄉、掃墓祭祖或出遊需長途駕車時，應養足精神再上路，確實注意車前狀況，避免疲勞駕駛，分流掃墓避壅塞，分散車流省時間，並可多加利用各項公共運輸優惠措施，省時省力免去塞車之苦，又可紓解道路交通壅塞。

警政署表示，各縣市政府已建置多處科技執法設備，目的在於善意提醒用路人此路段為易肇事路段，避免違規行為及遏止交通事故發生，而不在於處罰收取罰鍰，民眾行駛道路應遵守各項交通安全規則。另為提升行人通行道路安全，交通部針對車輛行經路口未停讓行人部分，已修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第2條附表，提高汽車駕駛人未停讓的罰鍰，並於3月31日起施行。

警政署指出，微型電動二輪車已於去年11月30日正式納管，相關新法規範已施行，民眾欲購買或使用微型電動二輪車，除應選擇車輛已審驗合格且配有合格標章外，還需完成掛牌及投保強制險，且須配戴安全帽始可上路；若擅自變更電子控制裝置或原有規格，皆會有相關罰則，民眾務必遵守相關規定，共同維護道路交通安全。