財政部表示，感謝各金融機構、中華郵政、農漁會及信合社鼎力協助，於清明連假期間加速辦理「全民共享普發現金」入帳作業，預估4月6日下午可完成直接入帳及3月30日前登記之民眾款項入帳交易約1078萬餘筆。由於各金融機構的配合，登記入帳交易可望陸續提前完成，民眾於3月31日至4月5日登記，將於4月7日完成入帳作業，至於4月6日至4月10日登記之民眾，於登記後兩個營業日內完成入帳作業。

財政部進一步表示，截至4月6日上午11時，登記入帳已逾846萬人完成登記，為讓登記入帳款項及早入帳，該部推出「登記入帳2.0」加速入帳作業，自4月11日起，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，6000元當天即可入帳；超過下午6時登記的民眾，將於隔天入帳，不過如果遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。

財政部說明，「全民共享普發現金」登記入帳作業自今年3月22日開放登記，可以登記到今年10月31日止，登記期間長達7個多月，時間很充裕，24小時均可上網登記，免排隊、省時省力，安全方便快速領取現金，請民眾多加利用。

財政部進一步說明，民眾辦理登記入帳作業如有疑問，可撥打1988客服專線詢問，或至6000官網首頁右方點選「線上客服」，提供智能客服及轉接專人文字客服。