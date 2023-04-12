直接入帳沒領到6000？財政部提供解方。（圖／財政部臉書）

最近許多人問：「我是直接入帳，為什麼還沒收到6000元？」財政部今日給解答。

財政部表示，是用直接入帳的對象為，勞保年金、職保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少、公費就養榮民、各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具我國國籍眷屬。

有3種情況不是直接入帳對象，如果是以海外帳戶、匯（支）票或勞國保遺屬年金匯入其他受益人帳戶的方式領取，以及近期帳戶有退匯情形者不納入

二，中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收人老人生活津貼」者才是。

三，身心障礙者非直接入帳對象，領有「身心障礙者生活補助費」者才是。

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如果還沒收到6000元，怎麼辦？

一，直接入帳已全數撥款完畢，如果還沒收到，請先上官網「https://6000.gov.tw」點選查詢登記結果，確認入帳狀態，查詢入帳結果。

二，若顯示尚未登記不屬於直接入帳對象！請循其他管道領取。

三，若顯示款項已於4月6日入帳至OOOOO之本人金融帳戶：入帳成功，請查詢帳戶確認款項。

四，若顯示入帳失敗，請重新申請：請改循其他管道領取。

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不屬於直接入帳或入帳失敗，怎麼辦？

別擔心！還有3種管道任您選，一樣可以方便快速領到6000元！

一，登記入帳：當天18：00前登記，資料無誤當天入帳（遇假日順延至次一營業日）。

二，ATM領現：至15家指定金融機構ATM領取。

三，郵局領現：4／17起至郵局儲匯櫃檯領取。