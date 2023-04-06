受到台商回流等原因，近年我國事業廢棄物大增，甚至排擠到一般廢棄物處理量能，立委莊競程表示，近日傳出長照業者、飯店垃圾等無處可去，甚至有衛生上疑慮，但要新設處理廠又遭民眾反對；環保署署長張子敬表示，無論發展觀光或產業勢必會面臨廢棄物問題，就像不能只能有餐廳、飯店卻沒有廁所。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署備詢。
莊競程表示，事業廢棄物越來越多，有廠商想興建甲級廢棄物廠，但遭民眾以健康等原因反對，彰濱也有想興建事業廢棄物處置廠，但也遭民眾反彈。
張子敬說，無論發展觀光或產業勢必會面臨廢棄物問題，不能只有工業區沒有廢棄物處理設施，不能只有餐廳、飯店卻不設廁所，焚化爐為鄰避設施，但新北焚化爐、台北焚化爐與民眾接近，但營運上沒有什麼問題，民眾不用擔心，也不用反對設置焚化爐，開發業者應確保有效處理的民眾疑慮，才能有利設施推動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。