受到台商回流等原因，近年我國事業廢棄物大增，甚至排擠到一般廢棄物處理量能，立委莊競程表示，近日傳出長照業者、飯店垃圾等無處可去，甚至有衛生上疑慮，但要新設處理廠又遭民眾反對；環保署署長張子敬表示，無論發展觀光或產業勢必會面臨廢棄物問題，就像不能只能有餐廳、飯店卻沒有廁所。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署備詢。

莊競程表示，事業廢棄物越來越多，有廠商想興建甲級廢棄物廠，但遭民眾以健康等原因反對，彰濱也有想興建事業廢棄物處置廠，但也遭民眾反彈。

張子敬說，無論發展觀光或產業勢必會面臨廢棄物問題，不能只有工業區沒有廢棄物處理設施，不能只有餐廳、飯店卻不設廁所，焚化爐為鄰避設施，但新北焚化爐、台北焚化爐與民眾接近，但營運上沒有什麼問題，民眾不用擔心，也不用反對設置焚化爐，開發業者應確保有效處理的民眾疑慮，才能有利設施推動。