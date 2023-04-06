桃園市體育局上月17日邀集市議員錢龍、新工處及營造廠商等相關人員會勘，決議將該區域水溝隔柵板改設防滑較好的蓋板，並移除標線改用燈箱。（市議員錢龍提供／陳夢茹桃園傳真）

為鼓勵民眾運動，桃園市近年來在各個區域建置運動場館，向民眾推廣運動，蘆竹國民運動中心於2019年啟用，有著游泳池、綜合球場、體適能中心等設施，深受在地民眾喜愛，不過近期卻有民眾疑似因為停車場車道標線過大、截水溝易滑而摔傷，民代接獲陳情至現場會勘，盼能市府能儘速改善。

「民眾到服務處陳情時跛腳且鼻青臉腫！」市議員錢龍指出，該名摔傷的民眾第一時間認為是車道上的截水溝蓋易滑造成車輛打滑，後來在經過調閱監視器及現場勘查，認為應該是車道上為了指引進出的漆面標誌過大，導致車輛輪胎在碾壓時容易出現打滑，隨後也有不少民眾在網路上反映類似情形，都希望市府能改善車道易滑的狀況。

錢龍表示，由於進出停車場的車道有一定坡度，經過會勘後認為，截水溝蓋應改為防滑效果較好的化妝蓋板， 至於標線部分則希望能在車道出入口設置指向燈箱，若設置燈箱有困難的話，應朝將車道上的漆面標誌縮小，達到既有輔助效果也不至於會讓車輛打滑造成危險。

對此體育局回應，蘆竹國民運動中心自2019年12月起依促參法委託長佳機電公司營運管理中，民眾車輛打滑受傷事件發生後，該公司已隨即慰問受傷的當事人並處理退費等相關補償。

體育局說，接獲議員反映後，已於上月17日邀集新工處及營造廠商等相關人員至現場會勘，決議將該區域水溝隔柵板改設防滑較好的蓋板，並移除標線改用燈箱，相關工程目前已經著手進行中，一定會還給民眾更安全的運動場館。