國道1號南向361.2公里處鼎金路段16日凌晨1時23分發生一件3輛汽車的車禍，圖為車禍現場。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道1號南向361.2公里處鼎金路段16日凌晨1時23分發生一件3輛汽車的車禍，其中一輛汽車還翻車。國道警察初步調查，疑似林姓男子駕駛自小客車不夠專心，沒有注意車前狀況導致車禍，此車禍造成兩人受傷送醫。

當時42歲林男駕駛自小客車行經國道1號南向361.2公里處，他行駛在中線車道疑似未注意前方路況，追撞前方的53歲周男駕駛的自小客車，周男駕駛的自小客車失控翻車。隨後林男的汽車又撞擊輔助車道上黃男駕駛的自小客車。

此車禍造成林男車上的乘客41歲郭女頭部外傷，以及駕駛黃男的頭、手部擦挫傷，兩人被送往高雄榮民總醫院診治時意識清楚。

國道警察對3名駕駛做酒測，都沒有喝酒情形。此事故於凌晨2時20分排除，全線恢復通車。國道警察呼籲，民眾上路前請先養足精神，如果使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事導致他人重傷或死亡，也將吊扣或吊銷駕照。