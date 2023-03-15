台中市許姓男子今天傍晚5點半左右，要從台中市西屯區福星路住家出門時，獨自騎乘重機車並搭乘升降梯，疑因升降梯機械故障，竟從地下1樓的平面處墜落到B1更下方處，導致許男全身多處擦挫傷，目前意識清楚，已經送醫檢查。

這起意外發生在15日傍晚約5點半鐘，據了解，54歲許姓男子當時準備出門，在住家騎重機搭乘機械升降梯，沒想到升降梯突然故障，從地下1樓平面處往同樓層下方墜落，許男受困升降梯內，所幸該社區通知消防人員將其救出並送醫，目前許男意識清楚。