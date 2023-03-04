高雄市26歲許姓男子今日凌晨與友人在新興區酒吧喝酒，隔壁桌跟許男敬酒時，疑似踢到許男桌其中一人，雙方發生口角，險些爆發肢體衝突。警方獲報到場，在盤查眾人證件時，許男竟當場痛哭，稱自己沒有錯，經查他去年涉及酒駕案，入監執行未報到遭地檢署通緝，後續警方將許男解送歸案。

今日凌晨2時15分許，許男與友人20歲張姓、25歲蔡姓男子相約到中正三路某酒吧飲酒享樂，隨後隔壁桌的酒客到許男這桌來敬酒，不料敬酒過程中踢到許男桌其中一人，雙方發生口角，互相叫囂差點爆發肢體衝突。

在場酒客見狀報警，新興分局出動快打部隊到場，到場後並未發現肢體衝突，亦無人受傷，警方隨後盤查在場所有人身分。

許姓男子通緝犯身分曝光，不禁當場落淚痛哭。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

在盤查期間，許男當場情緒激動痛哭，一再對員警聲稱「他們沒有錯」，只是吵架而已，後來許男遭查出身分，原來他去年間涉及酒駕，去年8月底入監執行未報到，遭到高雄地檢署通緝。

員警將許男上銬逮捕，張、蔡2人不滿許男遭逮，也情緒激動，警方後續將3人全帶回派出所保護管束。警方調閱店家監視器畫面，確認現場沒發生肢體衝突，僅許男等人與隔壁桌酒客發生口角。許男隨後也解送至地檢署歸案。

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