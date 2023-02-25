動力火車和《姐妹們的音樂萬萬歲》主持人Lulu、曾寶儀相談甚歡。（公視提供）

公視音樂節目《姐妹們的音樂萬萬歲》日前邀請實力派唱將動力火車暢談經典作品與人生故事。主持人Lulu（黃路梓茵）以年輕世代的觀點推薦，紅逾20年的動力火車「是跨世代唱將，跨到要劈腿，筋要夠軟」，讓全場笑翻。

曾寶儀憶起千禧年前後主持的《Super Live 3-5》，歌手全憑實力唱Live，連天王劉德華也一視同仁，沒有預錄。每每看到動力火車在舞台上準備開唱，「都會很安心」，他們現演唱功力十足，永遠嗨翻全場。

尤秋興想到2004年奪下金曲獎後，4年間沒發片，演唱事業從如日中天直接「高空墜谷」，接唱pub凌晨1、2點的午夜場，面對一群酒醉的客人，甚至還被年輕女酒客的魔手偷襲，伸入破褲洞摸腿。

尤秋興還打趣說：「在低潮時，就好比開車開到半路，後行李箱突然被打開，行李掉下來勒，我們還要停車，去把行李追回來。」他形容的超有畫面，彷彿看到2個大叔在撿拾行李，讓主持人們笑到合不攏嘴。

動力火車也分享，「在大陸發展曾有不順遂時，兩人靠釣魚打發時間，還無聊到自找樂子，比夜釣照浮標的手電筒，哪一個人買的便宜又亮。」除此之外，兩人還熱烈《姐妹們的音樂萬萬歲》分享，「窩在一起看《大長今》趣事，尤秋興橫掃各版本就看過八遍，還會分析演員表情的前因與隱喻。」完全是個戲精，並不時穿插逗唱《大長今》主題曲，笑翻全場。