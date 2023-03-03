新竹市議會今舉辦公益捐血活動，號召市民朋友捐血一袋救人一命，議長許修睿表示，這是市議會連續第4年舉辦捐血活動，感謝熱血人士攜手挽袖做公益，4年來累計號召募集上千袋熱血，為血液庫存共同盡一份心力。

今一早包括東區、北區、香山區的里長們，紛紛呼朋引伴，號召里民，參與捐血活動，公務繁忙的新竹市議員，包括宋品瑩、黃文政、蔡惠婷、段孝芳、劉崇顯、鍾淑英、徐美惠、陳治雄、吳旭豐、林彥甫、蕭志潔、陳啓源、陳慶齡等議員也出席響應捐血活動。

議長許修睿也拋磚引玉，凡是完成捐血250CC的民眾，就送「運動毛巾」與「補血大福」，捐血中心則是回饋捐血者「溫暖圍巾」；捐血500CC者，甚至還可以加碼抽畫作，是由在地知名大師現場揮毫，捐血者可以說是滿載而歸，最主要是參與公益活動的慈悲心與成就感。

新竹捐血中心主任王雲龍指出，每次舉辦捐血活動都感受到有如寒風中的一道暖流。連續假期通常都是血液庫存危險期，日前向新竹市議會提出需求，許修睿一口答應，沒想到一辦就連續舉辦4年，每年都為告急的血庫補充庫存，讓需要的被捐輸人不致陷入無血可救的風險。

議長許修睿指出，捐血活動拋磚引玉，主要還是感謝各界響應，如果來不及參與新竹市議會的捐血活動，也可以到捐血中心各個工作站，捐血不但是救人一命，捐血者本身也是加速新陳代謝，促進身體健康，可以說是一舉數得。