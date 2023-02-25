新北市議會民進黨黨團昨（24）日舉辦幹部交接典禮，邀請市長侯友宜到場觀禮，不過過程當中卻遭趁機圍剿，新任總召鄭宇恩甚至說，若侯在會期中去參選總統，可以預見議會會有一場「腥風血雨」，對此，侯友宜今日回應，自己現在是新北市長，最重要的是跟大家一起面對新北市的大小事。

針對侯友宜昨天前往新北市議會觀禮，卻遭到綠營議員圍剿，國民黨團今天也發出新聞稿為侯抱不平，媒體詢問是否有感到委屈？侯本人則是很淡然，他說謝謝議員們，大家要齊心齊力來關心新北的大小事，議員有監督責任，新北市有責任把事情做好，不管在哪個角度，府會都要同心齊力共同面對，新北市還有待議員跟市府並肩作戰，讓新北市今天會超過昨天，明天會比今天更好。

至於鄭宇恩的「腥風血雨」說，侯友宜再次重申，自己現在就是新北市長，不分你我、不分黨派，最重要的是把國家、人民的利益擺在最前面，大家一起面對新北市的大小事，也面對國家所關心的事，希望大家好好攜手合作。