2024年總統大選。民進黨籍副總統賴清德幾乎是定於一尊，國民黨則以新北市長侯友宜呼聲最高。前民進黨立委郭正亮表示，賴清德有一個缺點，目前還沒有爆開，也就是新潮流在各縣市得罪了很多人，如果賴清德當選總統，有些綠營的人會不會理解到他們都沒得混了。

郭正亮今(3日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，侯友宜人脈甚廣，就看他如何發揮這種能量。賴清德有一個缺點，目前還沒有爆開。因賴清德長期是新潮流南流的老大，他的周邊一定充滿新潮流的人，而新潮流在各縣市得罪了綠營裡面很多人，有些綠營的人會不會理解到賴清德若當選，他們都沒得混了。

郭正亮接著指出，如果是賴清德當選總統，下屆台南市長人選一定是立委林俊憲，其他想選市長的人怎麼辦？侯友宜相對就沒有這種問題。這是新潮流長期排他性所造成的，這一部分會引起黨內一些反彈，就看賴清德能不能有效的去包容民進黨內不同派系。

郭正亮點出，「蔡賴心結」，不如說是新潮流跟非新潮流的心結。因為總統蔡英文任期快結束，英系也沒有幾個人，因此他不認為是「蔡賴心結」，到最後，難道蔡英文不可能寧可讓國民黨當選，也不要賴清德當選。不過，郭正亮也坦言說，國民黨當選，搞不好會立刻公布蔡英文的論文。