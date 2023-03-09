3月8日是婦女節，近年也被購物平台炒作成女神節、女王節，不少政治人物跟風感性發文，藍營女戰神徐巧芯也喊「千萬不要成為這個社會強押著定義的你」。此外，針對民進黨主席賴清德8日表示「建議黨內議員不要挑戰現任」，她稱之為綠版大局條款，明顯針對連任議員要選立委的自己，反嗆賴儘管來臭，有種直接禁止民進黨議員不得參選立委再說，笑他不敢。並質疑賴清德既然從頭就是想當總統，為什麼要選副總統？

「3/8不知道什麼時候變成女王節了？」徐巧芯當天也分享自己的婦女節感言：今年33歲的我，其實比20出頭的我還更喜歡自己。這是真心話。我有時候會覺得自己比十年前的思維年輕，更漂亮，也更聰明一些了，或許是因為一切經歷過的好的壞的都成為最珍貴的。

徐巧芯強調：不變的是，我還是那個我。說起來，別人說女人該做的，我不一定照做；別人說女人不該做的，我可能很多都做了。千萬不要成為這個社會強押著定義的你，自己的好要由自己決定。雖然有點任性，但那又怎樣呢？3/8我是去運動，有了強健的身體才能往自己的目標前進。

徐巧芯不忘補個政治點提到，關於民進黨主席賴清德通過了一個「建議黨內議員不要挑戰現任」的綠版大局條款（沒看錯，真的只是建議），她是這麼看的———To已經忘記2019被被英系網軍霸凌公開求饒的賴清德：1、儘管來臭，有種直接禁止你們家議員不得參選立委再說，笑你不敢！2、賴清德既然從頭就是想當總統，為什麼要選副總統？「同樣的問題回敬您！」