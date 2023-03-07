華為過去曾遭美國打壓，但前立委郭正亮6日在《全球大視野》節目指出，因為不能使用安卓，所以華為也進入了手機的OS系統，當手機跟物聯網可以銜接合一的時候，自然就會有人提出殺手級應用。萬物互聯在美國可能分裂成四、五家公司，而華為是一家，所以華為可以做的整合性應用就遠超過美國，這叫做傾覆點，當量變變質變，就像天女散花，當中國各式鋪陳好的基礎科技開始衍生出應用產品，美國將連追都追不上！

郭正亮表示，華為的紅盟本來是做物聯網的，現在因為不能使用安卓，所以也進入了手機的OS系統，當手機跟物聯網可以銜接的時候，那會產生一個什麼樣的應用平台？這個坦白講也沒有人知道。（主持人林嘉源：萬物互聯了！）「華為本來也沒有要走這樣的路，被你逼的嘛！」

郭正亮提到，物聯網跟手機網本來是兩件事，你逼到他把兩個網給合一了，這樣手機就變成一個載體，可以來啟動很多物聯，自然而然就會有人提出殺手級應用，科技都是這樣來的。比爾蓋茲當然知道，他本身就是學網路的天才，他當然知道你是壓不死的。當年蘋果電腦是怎麼誕生的？IBM一開始也沒有把他放在眼裡，結果IBM做夢也沒有想到，個人電腦可以連網，變伺服器，用各式各樣的方式變磁碟陣列，就取代了他的主機架構。

「更沒有想到會雲端化！」郭正亮強調，微軟也是這樣，現在的套裝軟體也被迫要網上銷售，因為他打不過雲端這個概念。他非常清楚，科技，你沒有辦法預設道路。政治人物坦白講，就看到他的短期利益，講白了只看到選舉的利益，也不用幾年，就看到明年而已。可是科技絕對不是如你所想這樣，當中國大陸各式各樣已經鋪陳好的基礎科技，開始衍生出應用產品，「你美國連追都追不上！你沒有嘛，你沒有這種東西嘛！」

郭正亮指出，比如說，萬物互聯在美國，可能跟手機就分裂成四、五家公司，那華為是一家，所以華為可以做的整合性應用就遠超過你。這個叫做Tipping Point，到了那個傾覆點，量變變質變，就突然間像天女散花這樣散開了。中國大陸今年就有這個味道，不然怎麼會在MWC行動通訊大會提出這麼多新的概念？以前為什麼沒有？其實就是因為時間到了，雲端也到了，人工智能也到了，5G也到了，所以才會有這種現象。