才跟勇士前鋒卓雷蒙格林互嗆的灰熊前鋒迪昂布魯克斯，12日把砲口轉到東契奇、厄文兩名獨行俠明星後衛身上，不僅嘲諷東契奇今天缺陣，是因沒辦法經歷高強度對抗，更放話要讓厄文精疲力盡，可笑的是，結果厄文今天也因右腳痠痛不打，甚至反諷布魯克斯，「我們該成熟一點！」

聽到東契奇今天確定因為左大腿拉傷缺陣，迪昂布魯克斯說：「這表明他們有時還沒準備好來一場高強度且身體對抗激烈的比賽！」甚至跟厄文喊話，「今天我可以自己接管他了，我想看看他有多少份量，厄文曾在籃網對我不爽，所以我會全場盯他，且看他最後精疲力盡樣子。」

沒想到厄文也因受傷，跟東契奇雙雙缺席今天與灰熊之戰，厄文也回應迪昂布魯克斯，「布魯克斯希望所有最佳球員可以出賽，因為從競技層面來說，這會讓比賽更好看，他最近發生很多事情，我看到他陷入跟卓雷蒙格林之間的爭辯，我想說的是這讓聯盟更棒，但同時我們該成熟點。」

「任何事都不該超過個人的界限，我們應該把它留在場上，但如果越線了，你知道那會導致什麼。」厄文昨天缺席獨行俠訓練的原因，是回到家鄉新澤西參加一名反暴力活動人士的喪禮，聽到迪昂布魯克斯的接連挑釁，會這樣回應也算理所當然。