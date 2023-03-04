《日本經濟新聞》指稱，高達9成的台灣退役軍官，前往中國大陸提供國軍情報換取金錢。《政客爽》粉專分享退休航太工程師王立楨被誤認國軍被罵一事表示，總統蔡英文跟民進黨，對於日本媒體汙衊我國軍人的事情，一度默不吭聲。此一貼文，引來網友紛紛留言，有網友甚至直言，「有事國軍上…沒事罵國軍…嘿…這什麼爛政府」。

退休航太工程師王立楨3日在臉書上發文透露，自己穿著飛行夾克被誤認成軍人，搭捷運時遭到一位年輕人辱罵「國家養了你們一輩子，你竟然把情報賣給中國大陸，你不覺得你很可恥嗎？」引發熱議。

《政客爽》3日在臉書粉專感慨表示，在選舉時，喊著多愛國多想抗中保台的蔡英文跟民進黨，對於日本媒體汙衊我國軍人的事情，一度默不吭聲。任由外國人對國軍羞辱，甚至造成台灣人對國軍的誤會、中華民國軍人保家衛國，都值得每一個人的尊重。

網友紛紛表示，「有事國軍上…沒事罵國軍…嘿…這什麼爛政府」、「三軍統帥，竟然可以忍受外國人，對自己國家的三軍指手畫腳」、「欲毀其國，先抹黑再分化，他們都做到了，何勞對岸出手？」、「民進黨立委還跟著起舞，要求調查退伍軍人」、「這些年輕人很自以為愛台灣，但是 ，是用嘴巴在愛」。