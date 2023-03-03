民眾報復性出國，外交部領事事務局排滿換發護照民眾，連提供初辦護照代送服務的各地戶政事務所也是人滿為患，新北市今年2月申請代辦護照服務量高達5710件，對比去年同期2月187件暴漲30倍，也超過疫情前2019年2月的2881件。

新北市2014年推動第一次申辦護照代送服務起，每年都有近3萬件服務量，但隨著2020疫情爆發，民眾無法出國，案件量急遽將低，2022年1月只剩207件、2月187件。

好不容易國門開放，除讓外交部換發護照業務量爆表，提供第一次辦照戶所也是人滿為患，今年1月新北戶所申請量回升到2258件，2月更是爆增至5710件，對比2022年2月187件，增加超過30倍，也超越疫情前2019年2月的2881件。

新北民政局戶政科長于英美表示，因疫情趨緩後，國人恢復戶籍量激增，近期各戶所相關業務量大增，透過戶所首次申辦護照也由8天增加到14天等待期。

于英美說，民眾若想節省時間，與縮短等待期，建議可多加利用外交部護照申辦網路預約系統，外交部發照時間為10個工作天。