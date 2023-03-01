2024年即將舉行總統大選，許多人認為國民黨若派出新北市長侯友宜會有很大勝算，但他至今尚未表態，讓不少藍營人士相當焦慮。對此，資深媒體人董智森分析原因指出，希望大家不要再逼侯友宜了，他也斷言，國民黨2024年總統大選名單中一定不會有鴻海創辦人郭台銘。

董智森近日於《有哏來爆》節目呼籲，藍營人士及支持者應該放過候友宜，因為如果現在就表態2024年要參選總統，有落跑疑慮的他會被搬到台前「亂射箭」，但民進黨方面則沒有這種顧慮。

而在談到有意返回國民黨的郭台銘時，董智森表示，郭若有意披藍袍選總統，在黨內碰到的對手一定就是侯友宜，由於郭會把侯的票給拉走，所以民進黨巴不得郭表態參選，也很可能在網路上進行郭聲勢很高的操作。

另外，董智森說，郭台銘對政治完全外行，雖然他在商場上想怎樣就怎樣，但如想投入選舉，老百姓才是老闆，而郭目前是在試探、把難題丟給國民黨，「4年前他就是扮演搗亂、扯後腿的角色。」更何況郭目前的聲望與氣勢跟4年前差很多。

董智森甚至大膽斷言，2024年大選國民黨的名單絕對沒有郭台銘，「這次國民黨名單再有郭台銘的話，今年（意指2024立委及總統選舉）都不用選了。」