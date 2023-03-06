藍營2024總統大選人選懸而未定，國民黨高層透露，黨內將在6、7月開始提名。新北市長侯友宜被認為是「最強母雞」，黨主席朱立倫希望帶領黨在2024年拿下勝選，將會徵召侯友宜參選。對此，資深媒體人黃揚明5日就表示，「國民黨如果拖到六、七月，變成民進黨在看你們黨內互打，這個對國民黨就會非常不利」，引發討論。

黃揚明5日在網路節目《TVBS戰情室》中表示，「今天侯友宜的角色，朱立倫認為他是『最強母雞』，但這個『最強母雞』在這次補選的態勢裡看不出是最強母雞」，黃揚明也坦言，「侯友宜現在面臨這個兩難，一個要好好做事；一個人家又希望你好好做母雞，這兩個要兼顧本來就很矛盾」。

黃揚明也認為，「這對侯友宜來說，他真正的問題是他要趕快展現出他有沒有要選總統的決心，賴清德再過兩週可能就定於一尊了，民進黨就結束了，沒有初選的問題」，黃揚明更警告，「可是國民黨如果拖到六、七月，變成民進黨在看你們黨內互打，這個對國民黨就會非常不利」。