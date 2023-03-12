民進黨主席賴清德日前在中執會提出「誠信條款」，遭國民黨批評民進黨現任立委高達18位全是議員帶職參選，且賴清德本身也多次落跑參選。對此，民進黨立委許智傑今（12）日反批，國民黨才是落跑始祖，還喊話朝野一起推動「任期1／2條款」，最起碼要任期過半才考慮轉換跑道。

民進黨提出「誠信條款」掀波，不建議現任議員參與立委選舉，但艱困選區或無現任黨席立委之選區除外。許智傑今受訪時表示，議員去年12月25日才就職，到現在才3個月時間就想換跑道落跑，大家可以接受嗎？

許智傑坦言，朝野政黨都有類似情況，因此呼籲朝野政黨一起推動任期1／2條款，最起碼要任期過半才考慮轉換跑道，一起制定一個合理規範，甚至可以比照日本美國，參選新職登記就自動解職現職的制度，避免吃碗內就立刻想要吃碗外的不良風氣持續蔓延。

「落跑始祖當然是國民黨！」許智傑也反酸，國民黨連3屆都要推出落跑市長參選總統，加上一大堆剛選完議員就想溜之大吉，才就職2、3個月就要選立委的小雞，還創下還沒就職就想落跑的歷史紀錄王鴻薇，國民黨真的是全黨多數落跑中！