新北市副市長謝政達（前排左五）主持「鳳鳴消防分隊」落成啟用典禮。。（新北市消防局提供）

提升新北市鶯歌區救災救護效能，新北市消防局在北鶯歌新增成立一棟地上4層建築物的「鳳鳴消防分隊」，總樓地板面積552坪，總工程費7851萬5218元，今由副市長謝政達主持落成啟用典禮，平日特定時段4樓健身房也開放民眾使用，除促進健康生活外，也展現消防隊不但是地方的守護神，更是居民的好鄰居。

新北市消防局表示，鶯歌是國際知名的陶瓷重鎮，假日往往吸引大批觀光客前來，再加上近年隨著鳳鳴重劃區的開發及未來三鶯線開通，持續帶動當地人口成長，救災救護需求勢必將大幅增加，在議會及當地的蘇泓欽、洪佳君、林金結、黃永昌、江怡臻、廖宜琨、林銘仁、呂家愷、卓冠廷及彭一書等議員全力支持及關心下，因此在北鶯歌地區再新增成立「鳳鳴分隊」，有效縮短救災救護出勤時間及強化救災救護效能，並提升OHCA患者存活率，也能支援桃園市救災救護勤務。

消防局指出，「鳳鳴消防分隊」除是一棟符合生態、節能、減碳、低汙染的綠建築，外觀更特別融合鶯歌風貌、消防黃、藍、紅等三原色及公園景色；另在議員洪佳君促成下，每周一至五，上午9至12時及下午2至5時等時段，開放4樓健身房與當地民眾共享。

消防局表示，自市長侯友宜上任後，特別注重消防廳舍的新建，包含今天落成啟用的鳳鳴分隊，消防廳舍已完成8處（萬里分隊、石門分隊、大埔分隊暨搜救犬基地、國光分隊、第七大隊暨中和分隊、第五大隊暨車輛保養中心、坪林分隊）、3處興建中（頂埔分隊、雙溪分隊、貢寮分隊），另外還有4處規畫中（淡海分隊、第六大隊暨汐止分隊、第一大隊海山中隊暨莒光分隊、泰山分隊）。